El intendente Nediani inauguró la “3ª Edición de la Feria del Libro Municipal”

Hoy 14:41

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, encabezó el acto de apertura de la Tercera Edición de la Feria del Libro Municipal “Entre rieles y letras”, reafirmando el compromiso de la gestión con la cultura, la educación y la inclusión social.

Durante su mensaje, el jefe comunal expresó: “Estamos muy contentos de poder dar inicio a esta tercera edición de nuestra Feria del Libro, con una gran convocatoria de escritores, editoriales, universidades e instituciones culturales. A pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país y de la reducción de coparticipación que recibimos, seguimos apostando a la cultura, entendiendo que la educación y la inclusión son las herramientas que permiten el crecimiento y desarrollo de cada persona”.

La feria, que se desarrollará durante dos jornadas, ofrece una programación integral y abarcativa, con actividades para todas las edades: presentación de libros, charlas, debates, conferencias, conversatorios, obras teatrales, propuestas artísticas, recreativas y espectáculos. Además, se abordarán temáticas diversas como salud, aporte, adicción, protocolo y ceremonial, entre otras.

El acto contó con una destacada presencia institucional. Acompañaron al intendente Nediani, el viceintendente Gabriel Santillán; la directora de Despacho de Intendencia, Viviana Molina; la diputada provincial Mariana Morales; el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Ing. Héctor Paz; el rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Dr. Luis Lucena; el presidente de CIDEC Argentina, Aníbal Gotelli; miembros del Departamento Ejecutivo Municipal; directores y responsables de distintas áreas municipales; instituciones educativas y culturales; invitados especiales; disertantes y público en general.

Finalmente, Nediani destacó que la Feria del Libro Municipal fue institucionalizada por ordenanza en el año 2023 y que su continuidad constituye “una política pública que busca consolidarse como un espacio de encuentro, aprendizaje y promoción de la identidad cultural bandeña”.