El intendente Nediani inauguró la “3ª Edición de la Feria del Libro Municipal”

La feria, que se desarrollará durante dos jornadas, ofrece una programación integral y abarcativa, con actividades para todas las edades.
El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, encabezó el acto de apertura de la Tercera Edición de la Feria del Libro Municipal “Entre rieles y letras”, reafirmando el compromiso de la gestión con la cultura, la educación y la inclusión social.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Durante su mensaje, el jefe comunal expresó: “Estamos muy contentos de poder dar inicio a esta tercera edición de nuestra Feria del Libro, con una gran convocatoria de escritores, editoriales, universidades e instituciones culturales. A pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país y de la reducción de coparticipación que recibimos, seguimos apostando a la cultura, entendiendo que la educación y la inclusión son las herramientas que permiten el crecimiento y desarrollo de cada persona”.
La feria, que se desarrollará durante dos jornadas, ofrece una programación integral y abarcativa, con actividades para todas las edades: presentación de libros, charlas, debates, conferencias, conversatorios, obras teatrales, propuestas artísticas, recreativas y espectáculos. Además, se abordarán temáticas diversas como salud, aporte, adicción, protocolo y ceremonial, entre otras.
El acto contó con una destacada presencia institucional. Acompañaron al intendente Nediani, el viceintendente Gabriel Santillán; la directora de Despacho de Intendencia, Viviana Molina; la diputada provincial Mariana Morales; el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Ing. Héctor Paz; el rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Dr. Luis Lucena; el presidente de CIDEC Argentina, Aníbal Gotelli; miembros del Departamento Ejecutivo Municipal; directores y responsables de distintas áreas municipales; instituciones educativas y culturales; invitados especiales; disertantes y público en general.
Finalmente, Nediani destacó que la Feria del Libro Municipal fue institucionalizada por ordenanza en el año 2023 y que su continuidad constituye “una política pública que busca consolidarse como un espacio de encuentro, aprendizaje y promoción de la identidad cultural bandeña”.