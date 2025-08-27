El Gobierno inauguró un nuevo puesto sanitario en la localidad de San José

El mismo brindará atención de calidad a más de 860 habitantes de la zona. El acto fue encabezado por la ministra de Salud, Natividad Nassif.

Hoy 14:36

La ministra de Salud, Natividad Nassif, en representación del gobernador Gerardo Zamora, inauguró este miércoles por la mañana el nuevo edificio del Puesto Sanitario de San José, en el departamento Banda, que brindará atención de calidad a más de 860 habitantes de la zona.

El establecimiento cuenta con consultorios equipados y climatizados, enfermería, farmacia y sala de espera, con personal médico, enfermeras y agentes sanitarios que asisten a la comunidad de San José y localidades cercanas como Colonia Española, Colonia Argentina, Cuatro Horcones, Tramo 18, Suri Pozo y Vilmer.

Durante el acto la ministra estuvo acompañada por la directora de APS, Martha Tarchini; el director de Salud Comunitaria, Gonzalo Terán, de Planificación, Hugo Palomo y de las USM, José Alzogaray; la coordinadora del Puesto Sanitario de San José, Norma Cejas, y el comisionado de Antajé, Javier Díaz. Además de autoridades ministeriales, docentes y alumnos de escuelas de la zona y vecinos.

Al hacer uso de la palabra, la ministra expresó: “Este es un momento en donde vemos reflejadas las políticas de salud que tiene nuestro Gobierno de la provincia para abarcar toda la territorialidad en las áreas rurales invirtiendo en infraestructura y equipamiento para que ustedes como pobladores puedan encontrar la accesibilidad de la atención”.

Agregó: “Estamos reforzando el sistema de salud en toda el área rural, tarea que se inició hace tiempo. Hoy tenemos 540 postas sanitarias en el interior y otras tantas en los departamentos Capital y Banda”.

“Hoy la salud no es solo atender las enfermedades, es tener un completo bienestar como persona, físico, psíquico y también social, disponer en este lugar de condiciones necesarias para alcanzar ese bienestar. Estas ambiciones nos tienen que hacer mirar el futuro y ¿Quién nos va a asegurar ese futuro de crecimiento de desarrollo? La gestión de nuestro gobernador Gerardo Zamora, que quiere a su gente, que invierte recursos en su provincia para que no se detenga la resolución de los problemas y que aspira a que haya dignidad, ejercicio de derechos y también que ambiciona un tiempo mejor, porque su provincia es lo más importante en su gestión”.

A su turno, la Dra. Cejas destacó las características del edificio y la posibilidad de garantizar a la población un servicio de calidad sin tener que trasladarse a las ciudades.