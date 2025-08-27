Ingresar
Videos: fuerte cruce entre Pagano y Lemoine en plena sesión en Diputados

La tensión en la Cámara de Diputados escaló cuando Marcela Pagano pidió la palabra durante la exposición de Guillermo Francos.

Hoy 14:53
Pagano y Lemoine

Momentos de alta tensión se vivieron este miércoles en la Cámara de Diputados, cuando un fuerte cruce entre las legisladoras Marcela Pagano (bloque Coherencia) y Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) obligó a interrumpir la sesión informativa encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El enfrentamiento se produjo en medio del debate por el escándalo de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien mencionó presuntas coimas.

Cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, le otorgó la palabra a Pagano, Lemoine se levantó de su banca y bloqueó la vista de la diputada hacia Francos.

Le pido, por favor, que la diputada se corra, porque quisiera mirar al señor Guillermo Francos”, reclamó Pagano. Ante la negativa de Lemoine, volvió a dirigirse a Menem: “Mire, por favor, el espectáculo que hace una persona que no está en condiciones”.

La discusión derivó en gritos, interrupciones y acusaciones, lo que obligó a suspender el debate por varios minutos, hasta que se restableció el orden en el recinto.

