“Estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano”: nuevos audios de Spagnuolo contra Karina Milei

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad insultó a la secretaria general de la Presidencia.

Hoy 14:56

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras la difusión de nuevos audios en los que lanza duras críticas a la gestión de Javier Milei, insulta a Karina Milei y expone con crudeza sus quejas por los salarios de los funcionarios.

En una de las grabaciones difundidas por el canal de streaming Carnaval, Spagnuolo cuestiona el congelamiento de sueldos y apunta directamente contra la hermana del Presidente:

“Ahora viene Ganancias y la c… de Karina congeló los salarios de los funcionarios. Y vos decís: ‘Che, loco, a los funcionarios no les cierra el blanco’”, expresa en el audio.

El exfuncionario, con rango de secretario de Estado, detalla: “Estoy cobrando 2 palos 800. Yo soy soltero, no tengo hijos, y me sobra. Ahora, tenés dos hijos, vivís en un country, los tenés que mandar a la escuela y obra social… no te cierra”.

La filtración también incluye un mensaje en el que se queja de la imposibilidad de obtener fondos extra:

“Estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano. Es necesario sacar guita de algún lado para repartirla entre la gente y que te funcione”, afirma.

Spagnuolo además alude a otros dirigentes del oficialismo y cuestiona la postura de los hermanos Menem: “Flaco, sos Menem. Partimos de esa base y te venís a hacer el moralista acá y me estás cagando de hambre”, sostiene en otro fragmento.

Los audios provocaron un fuerte cimbronazo político en el oficialismo, ya que no solo revelan tensiones internas por el manejo de los recursos, sino que también exponen el malestar de un exfuncionario que, hasta hace poco, formaba parte del círculo cercano a la gestión libertaria.