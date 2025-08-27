Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 AGO 2025 | 25º
Detuvieron a un hombre y secuestraron una moto en un allanamiento en Las Termas

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de calle Simón Bolívar y Tercer Pasaje.

Hoy 15:02
Detenido

En la mañana de este miércoles, personal policial de Termas de Río Hondo concretó un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Simón Bolívar y Tercer Pasaje, en cumplimiento de una orden judicial.

Durante la medida, los uniformados secuestraron una motocicleta Honda Twister, de color rojo con negro, que estaría relacionada a una investigación en curso por el supuesto delito de abuso de armas.

En el mismo procedimiento, los efectivos procedieron a la detención de un hombre de apellido Molina, quien se encontraba en la vivienda al momento de la intervención.

Fuentes policiales precisaron que el operativo se desarrolló sin incidentes ni hallazgos de armas de fuego, finalizando con éxito y con la persona sindicada puesta a disposición de la Justicia.

TEMAS Las Termas de Río Hondo

