Desarticularon un hecho de abigeato en un operativo policial en el Bº Belén

Un hombre de 54 años fue detenido tras una persecución en caminos rurales.

Hoy 15:05

La Subcomisaría Sol de Mayo, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 17 Belén, concretó un importante operativo que permitió desarticular un hecho de abigeato en el marco de tareas investigativas destinadas a esclarecer más de diez causas similares en la zona.

El procedimiento se desplegó en caminos rurales que unen las localidades de Antilo, Churqui y Barrial, Departamento Capital, como parte de un plan de trabajo para contrarrestar este tipo de delitos.

Cerca de las 16 horas de ayer, los efectivos intentaron detener la marcha de una camioneta Volkswagen Saveiro azul oscuro, cuyo conductor evadió el control y casi colisiona con un funcionario policial. De inmediato se inició una persecución controlada que concluyó en Chañar Pozo de Abajo, donde, con la colaboración de la Comisaría Comunitaria 57 de Villa Balnearia, se logró interceptar el vehículo.

En el procedimiento fue aprehendido un hombre de 54 años, domiciliado en Termas de Río Hondo, mientras que otros tres ocupantes lograron escapar hacia una zona montuosa.

Con la presencia de testigos, la policía requisó el rodado y secuestró un animal vacuno faenado, una chaira, un hacha de mano y la camioneta utilizada para el traslado.

Más tarde, un productor rural de 63 años se presentó en la dependencia policial denunciando el robo de un animal vacuno de su finca, y reconoció al detenido como uno de los presuntos autores.

Por disposición de la fiscal interviniente, el aprehendido quedó alojado en la base de la Comisaría Comunitaria 59.