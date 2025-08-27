Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 AGO 2025 | 25º
Javier Milei viajará a Paraguay y se reunirá con Santiago Peña en septiembre

El presidente argentino cumplirá su segunda visita oficial al país vecino, en el marco de una agenda que incluiría la relación bilateral y el futuro del Mercosur.

Hoy 15:09
Milei y Peña

El presidente Javier Milei visitará Paraguay entre el 15 y 16 de septiembre, según confirmó este miércoles el embajador argentino en Asunción, Guillermo Nielsen, tras una reunión con el titular del Congreso paraguayo, Basilio Núñez.

Será la segunda visita oficial de Milei al país vecino, luego de la realizada el pasado 9 de abril. En esta oportunidad, el mandatario será recibido por su par Santiago Peña, con quien mantiene un vínculo cercano desde el inicio de su gestión.

Nielsen destacó que la visita “demuestra la importancia que le da el presidente Milei a la relación con Paraguay y a su homólogo”, aunque evitó precisar los temas a tratar. Se espera que la agenda contemple tanto asuntos de la relación bilateral como el futuro del Mercosur.

Cabe recordar que Peña fue el primer jefe de Estado en visitar a Milei tras su asunción, en febrero de 2024, y que ambos volvieron a encontrarse en Buenos Aires en julio durante la cumbre del bloque regional.

