Evacuaron de urgencia a la comitiva: piedrazos y tensión en la caravana de Milei en Lomas de Zamora

Hubo fuertes incidentes durante la recorrida que el Presidente y su hermana Karina iban a hacer junto a candidatos. El candidato José Luis Espert tuvo que irse en moto.

Hoy 15:34

Javier Milei y toda la comitiva presidencial fue evacuada de urgencia por los incidentes que se registraron al llegar la caravana a la plaza Lomas de Zamora. La recorrida de campaña se organizó en la previa de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Su presencia se dio tras la polémica de los audios de Diego Spagnuolo, el extitular de Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), que hablan de presuntas coimas en el Gobierno.

Fue la segunda vez que el Presidente visitó la Tercera Sección Electoral este año. La primera oportunidad tuvo lugar al comienzo de la campaña de PBA, en La Matanza: allí se sacó una foto con todos los candidatos de La Libertad Avanza y con una bandera que decía “kirchnerismo nunca más”.

En Lomas de Zamora mantuvo el mismo lema, la polarización con el kirchnerismo. Además, la intención del oficialismo es potenciar a los candidatos locales, que quieren ganar una banca en la Legislatura y el Senado bonaerense, y que estarán presentes en la caravana del jefe de Estado.

También se esperan referentes nacionales, como José Luis Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli. Los tres son candidatos a diputados nacionales por la Provincia.

La actividad en este distrito no será la última del jefe de Estado. Según fuentes oficiales, encabezará otros actos proselitistas en distintos puntos de Buenos Aires hasta el cierre de campaña, que será en Moreno. Este partido pertenece a la Primera Sección Electoral, que es clave para la elección: es la que mayor cantidad de electores tiene y donde más confianza presenta La Libertad Avanza de ganar la elección.

Milei visitará Lomas de Zamora en medio del escándalo por los audios de Spagnuolo

Milei mantuvo su agenda de campaña a pesar de los audios donde el exfuncionario nacional hablaba de supuestos sobornos en el área de Discapacidad. Los archivos incluyeron el nombre de Karina Milei y de los Menem (Eduardo y Martín), dos personas de gran confianza para la hermana del Presidente.

A pesar de ello, Milei ignoró las acusaciones y, este lunes, elevó la figura de la secretaria General de la Presidencia durante su exposición en Junín, para agradecerle su rol como armadora nacional de LLA: “Gracias, Jefe”.

El discurso presidencial también sumó críticas al kirchnerismo. “Este 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires va a votar con una boleta que permite el fraude”, dijo. Y agregó: “Van a usar un método que permite el fraude. No solo eso, van a usar voto cadena, van a usar la urna embarazada, los punteros van a comprar políticos y colegios. Hacen candidaturas testimoniales y tiran todo el aparato para tratar de torcer el rumbo que ya los argentinos de bien eligieron, que es el rumbo de la libertad”.

Sin embargo, en ninguna parte de su exposición, el mandatario mencionó la polémica de los audios que salpica su gestión y que la Justicia investiga.

Federico Otermín cuestionó la caravana de Milei: “Nada más casta que una foto unos días antes de las elecciones”

Poco ante de la llegada de Milei a Lomas de Zamora, el intendente Federico Otermín cuestionó la recorrida de campaña y le reclamó que no vaya a trabajar. “Sería la primera vez que venga en su presidencia. Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien”, dijo en un comunicado que compartió en sus redes sociales.

El jefe comunal también calificó de “absurda la idea de obstaculizar la avenida Yrigoyen (una de las más transitadas del Conurbano) un día y horario laborable, molestando a la gente, a comerciantes, a padres que buscan a sus hijos en el jardín, etc, generando un caos de tránsito, para una actividad política que se debería organizar en un lugar adecuado”.

“Vimos también en las redes convocatorias a repudiar a Milei. En ese sentido, como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia. Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz”, pidió.

El intendente camporista aprovechó la oportunidad para señalar que el lugar para reclamar es en las urnas: “Los que quieran expresar su rechazo a Milei, y a su forma de gobernar de mulos del FMI; los que quieran respaldar a los jubilados, a los discapacitados, a los estudiantes, a los trabajadores de la salud, los que quieran la verdadera libertad para nuestro hermoso país, están las urnas el domingo 7 de septiembre, para votar con Fuerza Patria a Sol y a Magario; y el 26 de octubre a Taiana. Es la mejor forma de dar un mensaje de amor”.