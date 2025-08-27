Iconic Pop Concert será un espectáculo único en el Paraninfo de la UNSE

El 13 de septiembre el Paraninfo de la UNSE será escenario de un show que reunirá a más de 50 artistas en escena para rendir tributo a los íconos del pop de todos los tiempos.

Hoy 16:35

El próximo 13 de septiembre, Santiago del Estero vivirá una noche inolvidable con la llegada de Iconic Pop Concert, un show musical y de baile de gran despliegue artístico que se realizará en el Paraninfo de la UNSE.

La propuesta reúne en un mismo escenario lo mejor del canto y la danza, con un tributo a los grandes íconos del pop: desde las estrellas actuales como Dua Lipa, Ariana Grande, Lady Gaga y Christina Aguilera, hasta las leyendas que marcaron historia como Madonna, Michael Jackson, Britney Spears, Whitney Houston y Celine Dion.

Con un imponente montaje que incluirá luces, pantallas LED, coreografías vibrantes y voces de lujo, el espectáculo promete una experiencia musical y visual sin precedentes en la provincia.

El show estará encabezado por la reconocida cantante y productora María Luján Santillán Lencina, quien interpretará los grandes éxitos del género junto a un destacado elenco de solistas, coros y bailarines de primer nivel. Santillán Lencina, una de las voces más aclamadas de Santiago del Estero y referente en la formación vocal a través de su MLSL Vocal Studio, es además la creadora y directora integral del espectáculo.

En escena también participarán artistas como Patricio Gómez Leguizamón, Lourdes Rodríguez, Paula Ferreira Bolañez, Dayana Rubio, Florencia Olmos, Luciana Gutiérrez, Ana Lucía Gómez, Luján Barraza, Lourdes Suárez, Joaquina Fórrester, Celeste Kvapil, Selena Fernández, Ailén Varas Soria y Maiteé Sosa.

El despliegue coreográfico estará a cargo de Vanesa Simón (Lit House) como directora general, junto a las coreógrafas invitadas Yes Arce, Nicolle Gómez y Valentina Luque, además de la participación especial de la bailarina Milagros Roldán.

Iconic

El espectáculo contará con la fuerza coral del Ensamble MLSL Vocal Studio y del Coro de Señas La Fuerza del Corazón, bajo la dirección de María Valdiviezo.

Con más de 50 artistas en escena, Iconic Pop Concert se presenta como un espectáculo apto para toda la familia y una cita ineludible para todos los amantes de la música internacional.