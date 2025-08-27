Celebrarán el Día del Niño en el Club San Martín de Termas de Río Hondo

La Asoc. de Fomento Comunal “El Buen Samaritano”, encabezada por su presidente Tino Brandan, organiza una jornada solidaria destinada a más de 1000 niños de bajos recursos. El evento se realizará el sábado 30 de agosto.

Hoy 17:04

La Asociación de Fomento Comunal “El Buen Samaritano”, presidida por el Cr. Tino Brandan, llevará adelante una gran celebración por el Día de las Infancias en el Club del barrio San Martín de Termas de Río Hondo, destinada a brindar un momento especial a los niños de familias de bajos recursos.

La jornada tendrá lugar el sábado 30 de agosto, de 12 a 15 horas, y contará con actividades recreativas, juegos, sorpresas y un espacio pensado para compartir en comunidad.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca llegar al corazón de los más pequeños con un gesto de amor y solidaridad, sembrando sonrisas y fortaleciendo los lazos que unen a la sociedad.

En ese marco, se lanzó una convocatoria solidaria para que vecinos y comerciantes puedan sumarse a la iniciativa a través de la donación de juguetes, golosinas, alimentos o bebidas, como así también ofreciendo servicios o colaborando con aportes económicos.

“Venimos trabajando y ayudando a familias de bajos recursos, y esta jornada es una manera de devolverles un día de alegría a los niños que más lo necesitan”, expresó Tino Brandan, presidente de la asociación.

Con un fuerte llamado a la solidaridad, la organización invitó a toda la comunidad a sumarse y ser parte de esta celebración que promete regalar un día inolvidable a los más pequeños.