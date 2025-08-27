Espert debió ser evacuado en moto después de que le arrojaran piedras a la caravana de Milei

El diputado nacional de La Libertad Avanza debió retirarse a bordo del vehículo de un militante sin casco; la comitiva presidencial fue atacada mientras saludaba a la militancia.

Hoy 17:31

En medio de los graves incidentes durante la caravana del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, el principal candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, José Luis Espert, debió ser evacuado a bordo de la moto de un militante.

“Estábamos ahí en pleno recorrido con el presidente Javier Milei, con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recorriendo con la caravana, la gente, el calor. Habíamos recorrido varias cuadras con plena alegría, en paz y con mucha euforia", contó Espert acerca de cómo fueron los primeros minutos de la caravana en el conurbano bonaerense.

Y continuó: “En un momento, cayeron piedras muy cerca de Javier, Karina, cerca mío. A una de las chicas que hace fotografía le pegaron un piedrazo en la cintura. Se puso muy violento".

En diálogo con TN, indicó: “Por una cuestión de seguridad no solo de la gente que nos acompañaba sino de nosotros, decidimos dar por terminado el hecho”.

Según Espert, es la segunda vez que el oficialismo protagoniza un episodio similar “en territorio kirchnerista”. Al respecto, afirmó: “La otra vez nos pasó en Junín. La violencia del kirchnerismo en plena campaña es una cosa llamativa. El otro día hubo varios jóvenes hospitalizados en Junín consecuencia de que gente de izquierda y del kirchnerismo los agarró en una plaza y los desfiguró”.

“Ante la incapacidad de discutir ideas y proyectos, recurren a la difamación, operación o a la violencia física concreta”, dijo. Por último, el diputado nacional aseguró que hoy “zafó” porque estaba con el Presidente. “El otro día no estábamos con el Presidente y por eso hubo heridos. No nos van a amedrentar”, cerró.