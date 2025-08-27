Battaglia en duda: Boca podría perderlo para el duelo ante Aldosivi

El mediocampista sintió una molestia muscular y será evaluado en las próximas horas. Miguel Ángel Russo definirá si viaja a Mar del Plata o si apuesta por Williams Alarcón o Milton Delgado como reemplazo.

Hoy 18:46

La mañana en el predio de Ezeiza dejó preocupación en Boca Juniors: Rodrigo Battaglia no pudo completar el primer entrenamiento del doble turno diagramado por Miguel Ángel Russo debido a una molestia muscular y su presencia para el partido del próximo domingo ante Aldosivi está en duda. En principio, no se le realizarán estudios médicos, pero se le reducirán las cargas físicas para evaluar su evolución.

La idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo si no está al 100%. Si bien creen que no se trata de una lesión de gravedad, el mediocampista será probado esta tarde en un trabajo más liviano para determinar si podrá estar frente al Tiburón. Si finalmente Battaglia no llega, Williams Alarcón y Milton Delgado son las principales opciones, con el chileno corriendo con ventaja por haber sumado más minutos en los últimos partidos.

Además, la posible baja de Battaglia se suma a la confirmada ausencia de Marco Pellegrino, quien sufrió una lesión muscular grado II en el obturador externo izquierdo y se perderá el duelo en Mar del Plata. La buena noticia para Russo es que Ayrton Costa aparece como un reemplazo probado en la zaga central.

Tras el choque con Aldosivi, Boca y el resto de los equipos de la Liga Profesional tendrán dos semanas de parate por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Así, si Battaglia no sufre un desgarro, podría reaparecer en la octava fecha, cuando el Xeneize visite a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.