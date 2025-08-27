Fotos y videos: así fue la agresión a Javier Milei durante la caravana en Lomas de Zamora

El presidente y su comitiva, tuvieron que se evacuados de inmediato por las autoridades.
El presidente Javier Milei tuvo este miércoles una accidentada caravana en Lomas de Zamora, donde se dirigió para presentar a los candidatos para las elecciones bonaerenses y nacionales.
Mientras era llevado en la caja de una camioneta, personas que se encontraban al costado de la avenida Hipólito Yrigoyen le arrojaron proyectiles. Incluso, en el momento de mayor tensión, José Luis Espert tuvo que ser evacuado y sacado en una moto.
Los siguientes son los principales videos y fotos de la agresión al presidente Milei en Lomas de Zamora:
Piedrazos y tensión en la caravana de Milei en Lomas de Zamora: evacuaron de urgencia a la comitiva— TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 27, 2025
Hubo fuertes incidentes durante la recorrida que el Presidente y su hermana Karina iban a hacer junto a candidatos.https://t.co/xCykFt7V6T pic.twitter.com/To8eFeJ4HL