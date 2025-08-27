Ingresar
Añatuya: una madre entregó a la policía bienes robados por su hijo

El joven, de amplio prontuario delictivo, había desvalijado una vivienda y llevó lo robado a la casa de su madre.

Madre entrega lo robado por su hijo

Luego de la denuncia del propietario de un domicilio, del cual personas desconocidas habían sustraído gran cantidad de bienes de valor, los efectivos policiales de la Comisaría 41 iniciaron las tareas de investigación.

Este trabajo les permitió lograr indicios que los bienes habían sido sustraídos por un joven de amplio prontuario delictivo, identificado como Natanhiel Lemos Balancini.

De este modo y con la anuencia de la Fiscal Dra. Cecilia Rimini se trasladaron al domicilio de su madre, la cual al ser informada de la situación, reconoció que en horas de la madrugada depositó en su hogar diversos bienes e hizo entrega de los mismos.

Así la policía pudo recuperar un secarropas, una bomba de aguas, dos pares de zapatillas, un cuchillo, un cargador de celular y una mochila.

De momento el responsable no fue detenido y se mantiene prófugo de la Justicia.

