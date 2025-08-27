Dalia Gutmann llega a Santiago del Estero con su show de stand up

La humorista se presentará este sábado 30 de Agosto, a las 21.30 en el Paraninfo de la UNSE.

Hoy 19:09

La reconocida humorista Dalia Gutmann se presentará en Santiago del Estero con “Experiencia Dalia Gutmann”, un espectáculo de stand up en el que combina humor, vivencias personales y una mirada desopilante sobre la vida cotidiana. La cita es este sábado 30 de agosto a las 21.30 en el Paraninfo de la UNSE.

Las entradas ya están disponibles en Norteticket y también pueden adquirirse en la boletería del Teatro 25 de Mayo.

Fiel a su estilo verborrágico y alocado, Gutmann relata las experiencias de una ex adolescente de los 90 que hoy transita la perimenopausia, es madre de dos hijos, vive en pareja “aunque ya no se use” y se define cambiante, histérica, impuntual y terca. Todo lo que complica su vida lo transforma en comedia, logrando que el público ría y se identifique con sus historias.

Con 20 años de trayectoria en el humor, Dalia se ha convertido en una voz clave para reflejar el universo femenino desde la comedia. Sus shows generan un espacio donde las mujeres se sienten acompañadas y los hombres encuentran una oportunidad para comprender —o confundirse aún más— sobre la vida cotidiana de ellas.