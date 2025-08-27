Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 AGO 2025 | 21º
X
País

Quién es el detenido por la agresión a Javier Milei en Lomas de Zamora

La policía aprehendió a dos personas por los incidentes. Uno de los demorados recuperó rápidamente su libertad, mientras que el otro, militante de una agrupación piquetera, continúa en la Comisaría 1°.

Hoy 19:53

Momentos de extrema preocupación se vivieron durante la caravana presidencial en Lomas de Zamora. Javier Milei y toda su comitiva fueron evacuados de urgencia por los incidentes que se registraron al llegar a la plaza central de la localidad bonaerense.

La Policía detuvo a dos hombres por el ataque a la camioneta que llevaba al Presidente, su hermana, Karina Milei, y el candidato José Luis Espert.

Sin embargo, una hora después, uno fue liberado mientras que el otro fue llevado a la Comisaría 1° de Lomas de Zamora.

El mismo fue identificado como Thiago Florentín, militante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar.

El agresor de 22 años y domiciliado en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, quedo detenido como responsable de arrojar piedas al paso del Presidente.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Evacuaron de urgencia a la comitiva: piedrazos y tensión en la caravana de Milei en Lomas de Zamora
  2. 2. Un motociclista resultó herido en un violento choque con un remis en Av. Núñez del Prado
  3. 3. Video: un joven torero murió en su debut tras ser corneado por un toro de casi 700 kilos
  4. 4. En medio del escándalo por los audios de Spagnuolo, Francos cruzó a la oposición: "Indigna que se disfracen de escoltas de la moral"
  5. 5. Los Juríes: adolescente de 16 años en moto resultó con heridas graves tras un choque
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT