Quién es el detenido por la agresión a Javier Milei en Lomas de Zamora

La policía aprehendió a dos personas por los incidentes. Uno de los demorados recuperó rápidamente su libertad, mientras que el otro, militante de una agrupación piquetera, continúa en la Comisaría 1°.

Hoy 19:53

Momentos de extrema preocupación se vivieron durante la caravana presidencial en Lomas de Zamora. Javier Milei y toda su comitiva fueron evacuados de urgencia por los incidentes que se registraron al llegar a la plaza central de la localidad bonaerense.

La Policía detuvo a dos hombres por el ataque a la camioneta que llevaba al Presidente, su hermana, Karina Milei, y el candidato José Luis Espert.

Sin embargo, una hora después, uno fue liberado mientras que el otro fue llevado a la Comisaría 1° de Lomas de Zamora.

El mismo fue identificado como Thiago Florentín, militante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar.

El agresor de 22 años y domiciliado en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, quedo detenido como responsable de arrojar piedas al paso del Presidente.