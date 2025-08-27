El mal momento de Ayelén Paleo: su madre fue detenida tras ser acusada de liderar una red de prostitución

La noticia sacudió al espectáculo local: la madre de la vedette Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, quedó detenida en el marco de una causa por trata de personas con fines de explotación sexual.

Hoy 19:55

La noticia sacudió al espectáculo local: la madre de la vedette Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, quedó detenida en el marco de una causa por trata de personas con fines de explotación sexual.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ayelén Paleo, conocida por su participación en revistas teatrales y programas de televisión de la última década, había alcanzado popularidad en el mundo mediático por sus apariciones en la farándula y su perfil como bailarina y vedette. Ahora, su nombre vuelve a la agenda pública, pero debido a que su mamá habría manejado la logística de la red de prostitución y habría sido la encargada de fotografiar a las víctimas para armar los books eróticos que luego se publicaban en portales de adultos.

La detención de Rodrigo se produjo en el marco de un operativo de gran escala en varias provincias, donde también cayó la líder de la organización, Noelia Elizabeth Ávalos.

Operativo simultáneo en La Plata y otros puntos del país

El despliegue incluyó quince allanamientos en La Plata, Berazategui, Quilmes, Bahía Blanca, Rosario, Santa Rosa y la Ciudad de Buenos Aires. Participaron fuerzas federales y policías locales, con un procedimiento coordinado que permitió atrapar a cuatro integrantes de la organización.

Los investigadores señalaron que el grupo funcionaba con un esquema aceitado: un “call center” manejaba los turnos, los teléfonos cambiaban cada diez días para esquivar a la Justicia y las víctimas eran rotadas entre departamentos alquilados en distintas ciudades. La estructura incluso contaba con cuentas de Mercado Pago, donde movían millones de pesos cada mes.

Durante los allanamientos se incautaron computadoras, celulares, discos externos, cámaras fotográficas, anotaciones, preservativos, lencería erótica, contratos de locación y más de 20 mil dólares en efectivo. Los registros financieros arrojaron un dato contundente: la red generaba ingresos mensuales superiores a los 12 millones de pesos.