Escándalo: denunciaron por supuesta estafa millonaria al nuevo novio de Jésica Cirio

En Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias contó este miércoles que denunciaron al nuevo novio de Jésica Cirio, Nicolás Trombino, por una estafa millonaria.

"Un señor, al que le dicen Sandro, de Guernica, trabajaba en el campo del papá de Nicolás Trombino y después empieza a trabajar con Nicolás. Sandro confía ciegamente en Nicolás, trabaja con él, muy contento. Y Nicolás abre un frigorifico, lo pone a nombre de su esposa, la madre de su hijo, y sin que Sandro supiera lo pone como responsable de todo el lugar", comenzó informando Iglesias.

La periodista continuó con detalles sobre cómo se habría gestado la maniobra: "Recolectando información con la hija, parece que le daba papeles para firmar y le decía 'esto es por el salario familiar', y él, que confiaba y según su hija es casi analfabeto, firmaba todo porque no tenía ese poder de comprensión de leer un documento. Quedó engrapado como director de esa empresa y Nicolás nunca pagó los impuestos".

"Entonces, hace dos años le llega una denuncia a este señor por evasión de impuestos. Debe 400 millones de pesos. El señor se presenta en el juzgado de La Plata, explica todo, tuvo que ir a una indagatoria, es un delito penal, sigue procesado. Esto le impide a él jubilarse, pensionarse, hacer un montón de cosas que necesitaría porque tiene problemas de salud", explicó.

