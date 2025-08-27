Thiago Medina habló de su encuentro amoroso con La Tana: “Me confundí, pido perdón y listo”

El ex de Pestañela hizo su descargo luego de que Katia de Gran Hermano 2025 lo mandara al frente.

Hoy 20:08

Thiago Medina quedó en el centro de la polémica después de que se confirmara que pasó una noche con Katia “La Tana” Fenocchio, exparticipante de Gran Hermano. La situación generó un fuerte dolor en Daniela Celis, madre de sus gemelas, quien no pudo contener las lágrimas en un programa en vivo al enterarse de la noticia.



Ante el revuelo, Thiago decidió hacer un descargo en sus redes sociales. “Yo no voy a salir a hablar mal de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios”, escribió en una historia de Instagram.

Acto seguido, lanzó un claro reproche hacia Pestañela: “Yo estoy bien y sé qué valores tengo. Si me confundí, pido perdón y listo; que no lo quieran aceptar, eso ya no corre por mi cuenta. Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere”.

Cansado de las repercusiones y de los mensajes en redes, la expareja de Daniela agregó: “Esto no es una guerra para que me estén dando su apoyo o el apoyo a ella. Somos gente adulta que podemos arreglar las cosas sin hacer tanto teatro”.