Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 AGO 2025 | 21º
X
Espectaculos

Thiago Medina habló de su encuentro amoroso con La Tana: “Me confundí, pido perdón y listo”

El ex de Pestañela hizo su descargo luego de que Katia de Gran Hermano 2025 lo mandara al frente.

Hoy 20:08
Thiago Medina

Thiago Medina quedó en el centro de la polémica después de que se confirmara que pasó una noche con Katia “La Tana” Fenocchio, exparticipante de Gran Hermano. La situación generó un fuerte dolor en Daniela Celis, madre de sus gemelas, quien no pudo contener las lágrimas en un programa en vivo al enterarse de la noticia.

Ante el revuelo, Thiago decidió hacer un descargo en sus redes sociales. “Yo no voy a salir a hablar mal de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios”, escribió en una historia de Instagram.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Acto seguido, lanzó un claro reproche hacia Pestañela: “Yo estoy bien y sé qué valores tengo. Si me confundí, pido perdón y listo; que no lo quieran aceptar, eso ya no corre por mi cuenta. Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere”.

Cansado de las repercusiones y de los mensajes en redes, la expareja de Daniela agregó: “Esto no es una guerra para que me estén dando su apoyo o el apoyo a ella. Somos gente adulta que podemos arreglar las cosas sin hacer tanto teatro”.

TEMAS Gran Hermano Thiago Medina

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Evacuaron de urgencia a la comitiva: piedrazos y tensión en la caravana de Milei en Lomas de Zamora
  2. 2. Un motociclista resultó herido en un violento choque con un remis en Av. Núñez del Prado
  3. 3. Video: un joven torero murió en su debut tras ser corneado por un toro de casi 700 kilos
  4. 4. En medio del escándalo por los audios de Spagnuolo, Francos cruzó a la oposición: "Indigna que se disfracen de escoltas de la moral"
  5. 5. Los Juríes: adolescente de 16 años en moto resultó con heridas graves tras un choque
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT