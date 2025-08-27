Campo Gallo: la policía recuperó elementos robados y aprehendió al posible autor del ilícito

Efectivos policiales de Campo Gallo, departamento Alberdi, lograron esclarecer un hecho de robo ocurrido en las últimas horas.

Hoy 20:13

La investigación se inició tras la denuncia radicada por vecino, quien manifestó que personas desconocidas habían ingresado a su vivienda del barrio Alberdi, en horas de la madrugada, tras violentar una ventana y sustraer diversos bienes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A partir de las averiguaciones realizadas, se estableció que el posible autor sería un sujeto de apellido Frías.

El individuo fue localizado en horas de la tarde portando una bolsa arpillera en cuyo interior trasladaba los bienes denunciados como sustraídos: un parlante marca West de color negro, una máquina de soldar marca Gama Jet 155, un alargue de 10 metros y trozos de cable.

Informada a la Fiscal interviniente, dispuso que el sujeto quedara alojado en calidad de aprehendido, mientras los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia para ser restituidos a su legítimo propietario.