Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 AGO 2025 | 21º
X
Policiales

Campo Gallo: la policía recuperó elementos robados y aprehendió al posible autor del ilícito

Efectivos policiales de Campo Gallo, departamento Alberdi, lograron esclarecer un hecho de robo ocurrido en las últimas horas.

Hoy 20:13
Elementos robados

La investigación se inició tras la denuncia radicada por vecino, quien manifestó que personas desconocidas habían ingresado a su vivienda del barrio Alberdi, en horas de la madrugada, tras violentar una ventana y sustraer diversos bienes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A partir de las averiguaciones realizadas, se estableció que el posible autor sería  un sujeto de apellido Frías.

El individuo fue localizado en horas de la tarde portando una bolsa arpillera en cuyo interior trasladaba los bienes denunciados como sustraídos: un parlante marca West de color negro, una máquina de soldar marca Gama Jet 155, un alargue de 10 metros y trozos de cable.

Informada a la Fiscal interviniente, dispuso que el sujeto quedara alojado en calidad de aprehendido, mientras los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia para ser restituidos a su legítimo propietario.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Evacuaron de urgencia a la comitiva: piedrazos y tensión en la caravana de Milei en Lomas de Zamora
  2. 2. Un motociclista resultó herido en un violento choque con un remis en Av. Núñez del Prado
  3. 3. Video: un joven torero murió en su debut tras ser corneado por un toro de casi 700 kilos
  4. 4. En medio del escándalo por los audios de Spagnuolo, Francos cruzó a la oposición: "Indigna que se disfracen de escoltas de la moral"
  5. 5. Los Juríes: adolescente de 16 años en moto resultó con heridas graves tras un choque
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT