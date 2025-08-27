Recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro en El Deancito

Sobre el vehículo recuperado se registraba un pedido de secuestro desde el año 2019.

Hoy 20:19

En la jornada del pasado martes, efectivos del área de Investigaciones de la Comisaría Comunitaria N°5 lograron recuperar una motocicleta que registraba pedido de secuestro vigente desde el año 2019.

El procedimiento se concretó en la ruta 211, localidad de El Deancito, departamento Capital, mientras el personal policial realizaba tareas investigativas. En ese contexto, observaron a un hombre que circulaba en actitud sospechosa a bordo de un motovehículo. Al intentar identificarlo, el sujeto abandonó el rodado y se dio a la fuga a pie, ingresando a una zona montuosa.

En el lugar se procedió a la verificación de la motocicleta, tratándose de una Honda Wave 110 cc, color blanca, la cual, tras consulta con la Planta Verificadora, arrojó que poseía pedido de secuestro de fecha 23/08/2019 por una causa de hurto calificado, con intervención de la Comisaría Comunitaria N°1.

La novedad fue comunicada al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro preventivo del rodado y la continuidad de las investigaciones.