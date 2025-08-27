Efectivos de la Policía Montada culminaron curso de especialización en Buenos Aires

La capacitación, desde el 4 hasta el 23 de agosto, contó con la presencia de efectivos policiales de la provincia.

Hoy 20:28

Efectivos pertenecientes al Cuerpo de Policía Montada de la Provincia de Santiago del Estero culminaron satisfactoriamente el Curso de Caballería Policial, desarrollado en las instalaciones del Departamento Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina, en la provincia de Buenos Aires. La capacitación se extendió desde el 4 hasta el 23 de agosto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el período de instrucción, los cursantes recibieron formación intensiva en técnicas de equitación, maniobras de destreza, uso del sable, manejo de armas largas, tácticas de intervención en situaciones de conflicto y fortalecimiento del binomio policía-equino, entre otros contenidos operativos.

Cabe destacar que el Oficial Ayudante Herrera Brahian , representante de nuestra provincia, obtuvo el promedio más alto de su promoción, recibiendo la Primera Orden de Mérito, una distinción que refleja su profesionalismo, compromiso y dedicación a lo largo de todo el curso.

El acto de clausura estuvo encabezado por autoridades de la Policía Federal Argentina, quienes resaltaron la excelencia del personal egresado y el valor de la capacitación continua en beneficio de la seguridad ciudadana.