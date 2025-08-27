Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 AGO 2025 | 21º
X
Somos Deporte

Arranca el Torneo Pre-Federal de básquet “60 años de Canal 7” con el duelo entre Quimsa y Jorge Newbery

La primera jornada del Torneo Pre Federal 2025 ya tiene día, horario y designaciones arbitrales para los partidos de las Zonas 1 y 2. Habrá acción desde este miércoles y varios encuentros destacados en la provincia.

Hoy 20:34

La fecha 1 del Torneo Pre Federal 2025 se pondrá en marcha este miércoles 27 de agosto con el duelo entre Quimsa y Jorge Newbery desde las 22 horas. Los encargados de impartir justicia serán Santiago Leguizamón y Matías Montoya.

La jornada continuará el viernes 29 de agosto, también desde las 22, con dos encuentros claves de la Zona 1:

  • Belgrano vs Juventud – Árbitros: Nicolás D’Anna y Julián Salinas.
  • Tiro Federal vs Sportivo Colón – Árbitros: Gustavo D’Anna y Sofía Nocco.

Por su parte, en la Zona 2, el cruce entre Olímpico y Normal Banda, previsto para este miércoles, fue suspendido y se reprogramará con nueva fecha.

La acción seguirá el viernes 29/08 a las 22 con dos duelos atractivos:

  • Nicolás Avellaneda vs Red Star – Árbitros: Nicolás Carrillo y Facundo Gerez.
  • Independiente vs Huracán – Árbitros: Eric Páez y Betiana Águila.

Con la confirmación de los árbitros y el cronograma, todo está listo para el arranque de un campeonato que promete ser intenso y parejo desde la primera jornada.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Evacuaron de urgencia a la comitiva: piedrazos y tensión en la caravana de Milei en Lomas de Zamora
  2. 2. Un motociclista resultó herido en un violento choque con un remis en Av. Núñez del Prado
  3. 3. Video: un joven torero murió en su debut tras ser corneado por un toro de casi 700 kilos
  4. 4. En medio del escándalo por los audios de Spagnuolo, Francos cruzó a la oposición: "Indigna que se disfracen de escoltas de la moral"
  5. 5. Los Juríes: adolescente de 16 años en moto resultó con heridas graves tras un choque
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT