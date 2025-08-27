Arranca el Torneo Pre-Federal de básquet “60 años de Canal 7” con el duelo entre Quimsa y Jorge Newbery

La primera jornada del Torneo Pre Federal 2025 ya tiene día, horario y designaciones arbitrales para los partidos de las Zonas 1 y 2. Habrá acción desde este miércoles y varios encuentros destacados en la provincia.
La fecha 1 del Torneo Pre Federal 2025 se pondrá en marcha este miércoles 27 de agosto con el duelo entre Quimsa y Jorge Newbery desde las 22 horas. Los encargados de impartir justicia serán Santiago Leguizamón y Matías Montoya.
La jornada continuará el viernes 29 de agosto, también desde las 22, con dos encuentros claves de la Zona 1:
Por su parte, en la Zona 2, el cruce entre Olímpico y Normal Banda, previsto para este miércoles, fue suspendido y se reprogramará con nueva fecha.
La acción seguirá el viernes 29/08 a las 22 con dos duelos atractivos:
Con la confirmación de los árbitros y el cronograma, todo está listo para el arranque de un campeonato que promete ser intenso y parejo desde la primera jornada.