Arranca el Torneo Pre-Federal de básquet “60 años de Canal 7” con el duelo entre Quimsa y Jorge Newbery

La primera jornada del Torneo Pre Federal 2025 ya tiene día, horario y designaciones arbitrales para los partidos de las Zonas 1 y 2. Habrá acción desde este miércoles y varios encuentros destacados en la provincia.

Hoy 20:34

La fecha 1 del Torneo Pre Federal 2025 se pondrá en marcha este miércoles 27 de agosto con el duelo entre Quimsa y Jorge Newbery desde las 22 horas. Los encargados de impartir justicia serán Santiago Leguizamón y Matías Montoya.

La jornada continuará el viernes 29 de agosto, también desde las 22, con dos encuentros claves de la Zona 1:

Belgrano vs Juventud – Árbitros: Nicolás D’Anna y Julián Salinas .

– Árbitros: y . Tiro Federal vs Sportivo Colón – Árbitros: Gustavo D’Anna y Sofía Nocco.

Por su parte, en la Zona 2, el cruce entre Olímpico y Normal Banda, previsto para este miércoles, fue suspendido y se reprogramará con nueva fecha.

La acción seguirá el viernes 29/08 a las 22 con dos duelos atractivos:

Nicolás Avellaneda vs Red Star – Árbitros: Nicolás Carrillo y Facundo Gerez .

– Árbitros: y . Independiente vs Huracán – Árbitros: Eric Páez y Betiana Águila.

Con la confirmación de los árbitros y el cronograma, todo está listo para el arranque de un campeonato que promete ser intenso y parejo desde la primera jornada.