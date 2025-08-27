Jorge Newbery se quedó con el duelo ante Quimsa en el inicio del Pre-Federal “60 años de Canal 7”

En la capital santiagueña, el elenco que dirige Pablo Luna pegó como visitante al imponerse por 72 a 68.
Nota en desarrollo...
Por su parte, en la Zona 2, el cruce entre Olímpico y Normal Banda, previsto para este miércoles, fue suspendido y se reprogramará con nueva fecha.
La acción seguirá el viernes 29/08 a las 22 con dos duelos atractivos:
Con la confirmación de los árbitros y el cronograma, todo está listo para el arranque de un campeonato que promete ser intenso y parejo desde la primera jornada.