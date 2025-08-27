Ingresar
Jorge Newbery se quedó con el duelo ante Quimsa en el inicio del Pre-Federal “60 años de Canal 7”

En la capital santiagueña, el elenco que dirige Pablo Luna pegó como visitante al imponerse por 72 a 68.

Hoy 00:12

Nota en desarrollo...

  • Belgrano vs Juventud – Árbitros: Nicolás D’Anna y Julián Salinas.
  • Tiro Federal vs Sportivo Colón – Árbitros: Gustavo D’Anna y Sofía Nocco.

Por su parte, en la Zona 2, el cruce entre Olímpico y Normal Banda, previsto para este miércoles, fue suspendido y se reprogramará con nueva fecha.

La acción seguirá el viernes 29/08 a las 22 con dos duelos atractivos:

  • Nicolás Avellaneda vs Red Star – Árbitros: Nicolás Carrillo y Facundo Gerez.
  • Independiente vs Huracán – Árbitros: Eric Páez y Betiana Águila.

Con la confirmación de los árbitros y el cronograma, todo está listo para el arranque de un campeonato que promete ser intenso y parejo desde la primera jornada.

