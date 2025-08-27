Día, hora y autoridades confirmadas para Sarmiento vs. San Martín de Formosa por el Federal A

El Profe tendrá acción por la fecha 7 de la Zona B, tras la derrota ante Gimnasia de Chivilcoy en la sexta fecha.

Hoy 20:52

El Consejo Federal confirmó las autoridades, fecha y horario para el partido entre Sarmiento de La Banda y San Martín de Formosa, correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Federal A. El encuentro se disputará el domingo 31 de agosto, desde las 16, en el Estadio Ciudad de La Banda.

El árbitro principal será Fernando Jesús Rekers, de Córdoba, acompañado por Emanuel José Serale y Evelyn Romina Luján como asistentes, mientras que Agustín Marto, de Tucumán, será el cuarto árbitro.

El Profe viene de caer por 3 a 0 ante Gimnasia de Chivilcoy en la sexta fecha y buscará recuperarse en casa. El duelo será clave ya que, de ganar, Sarmiento llegaría a 10 puntos y descontaría unidades ante un San Martín que hoy suma 11, aunque no avanzará de posición y seguirá en el quinto lugar de la tabla.