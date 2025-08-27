Claudio Álvarez: “Queremos llegar al ciento por ciento desde la primera fecha”

El preparador físico del plantel dio detalles sobre el estado en que llegaron los jugadores, las etapas del trabajo y la planificación para llegar en las mejores condiciones al comienzo de la competencia.

—¿Cuáles son las primeras impresiones en esta etapa de la pretemporada?

—Estamos muy contentos con la forma en que llegaron los muchachos. Yo tengo una charla previa con ellos, con sus preparadores físicos y kinesiólogos, y todos han llegado en un muy buen estado de forma. Se puede decir que están preparados como para afrontar un período preparatorio para una liga tan exigente de diez meses de duración. El primer balance con el cuerpo técnico es observar ese detalle, que hoy ya no es menor: la mayoría de los jugadores arriban en condiciones óptimas para iniciar el trabajo.

—¿En qué momento de la preparación se encuentra actualmente el plantel?

—En un primer momento hacemos una evaluación, tanto física como de la capacidad actitudinal para el esfuerzo y la tolerancia al mismo. Hoy estaríamos transitando la tercera semana en el caso de algunos jugadores que vinieron antes y la segunda en otros. Básicamente seguimos dentro del período general del preparatorio, y en dos semanas vamos a empezar con la puesta a punto específica, tomando en cuenta que se suman los jugadores que faltan y allí ya enfocarnos plenamente en el inicio de la liga.

—¿Cómo será la incorporación de los cuatro jugadores que aún deben sumarse?

—A mí me gusta trabajar lo más científicamente posible, guiándome por parámetros fisiológicos y biológicos, que es lo apropiado desde la metodología del entrenamiento. Lo ideal es darles entre tres y cinco días de recuperación activa, para que dejen atrás lo que venían haciendo y se predispongan física y mentalmente a lo nuevo. Para empezar de la mejor manera primero hay que cerrar lo anterior, y la forma es justamente ese período de recuperación activa, ya que el resto del plantel estará en su pico más alto de carga.

—¿Cuándo estima que el equipo estará rodado antes de la competencia?

—Le preguntaba al entrenador para qué fecha tiene pensado hacer un partido de preparación, porque me gusta llegar una semana antes del inicio de la competencia con la puesta a punto final. Este es un plantel totalmente nuevo en relación a temporadas anteriores, entonces hay que ajustar todos los detalles. Yo creo que la mejor imagen de los equipos aparece entre la segunda y tercera semana de competencia, cuando ya empiezan a rodarse. De todos modos, nuestra estrategia es arrancar al ciento por ciento desde la primera fecha, porque no podemos regalar nada y es allí cuando se puede sorprender a algún equipo poderoso que todavía está en preparación.

