Refuncionalización de las piletas terapéuticas en el IPRI: un nuevo espacio para la rehabilitación integral

Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de este nuevo espacio.

Hoy 21:13

El Instituto Provincial de Rehabilitación Integral (IPRI) llevó adelante la refuncionalización de sus piletas destinadas a la hidroterapia de niños y adultos, en un acto que contó con la presencia de la ministra de Justicia, Dra. Matilde O’Mill, el secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza, la directora de Atención Médica, Dra. Stella Maris Argañaras, y la directora del IPRI, Lic. Paula Mansilla. También participaron directores del minsiterio y de hospitales de la provincia junto a pacientes y equipo de salud de la institución.

Las nuevas piletas, una destinada a niños y otra a adultos, estarán bajo la coordinación del Servicio de Gimnasia Adaptada junto al Servicio de Kinesioterapia, trabajando en articulación entre sus áreas de traumatología, sala de marcha y terapia infantil. La actividad funcionará cuatro veces por semana: dos turnos destinados a la atención de niños y dos a la de adultos.

Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de este nuevo espacio. La ministra O’Mill expresó: “Todas las personas merecen respeto, cuidado y humanidad en su atención. En estos tiempos de cambios y avances constantes, debemos recordar siempre que tratamos con personas. La innovación en el Estado es fundamental, pero siempre acompañada de empatía y sensibilidad. Felicito al equipo del IPRI por sostener esa mirada humana y crítica que permite mejorar día a día.”

Por su parte, el secretario de Salud, Dr. Sabalza, señaló: “La rehabilitación es una parte fundamental del sistema de salud. El IPRI nos demuestra que debemos dejar atrás una visión biomédica tradicional y avanzar hacia un abordaje biopsicosocial, que contemple a la persona y a su familia. Muchas veces, un oído atento y un gesto de contención son tan importantes como los tratamientos médicos.”

En tanto, la directora del IPRI, Lic. Mansilla, agradeció el trabajo de todo el equipo “Estamos construyendo, con un equipo comprometido, un servicio de rehabilitación integral de calidad para toda la comunidad santiagueña.”

La refuncionalización de estas piletas terapéuticas constituye un paso significativo en el fortalecimiento de la rehabilitación en la provincia, reafirmando el compromiso del IPRI y del Gobierno provincial con una salud pública inclusiva, humana y de excelencia.