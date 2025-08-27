Claudia Schiffer celebró sus 55 años con postales en traje de baño y deslumbró a sus seguidores

La supermodelo alemana, ícono indiscutido de la moda en los años 90, compartió en redes sociales imágenes de su cumpleaños que sorprendieron por su frescura y elegancia.

Hoy 00:52

Claudia Schiffer cumplió 55 años y lo festejó con una serie de fotografías que publicó en su cuenta de Instagram, donde se la ve radiante y disfrutando de un día de verano. “55 hoy, ¡qué suerte de tener un cumpleaños feliz y saludable!”, escribió la top model junto a las postales que rápidamente generaron miles de comentarios.

En las imágenes, Schiffer posó con un traje de baño blanco con volados, un collar dorado, lentes de sol con marco de carey y el cabello suelto al viento. También se la vio recostada en una reposera junto a un juego de backgammon y una piscina de fondo. En otra toma, apareció con una toalla verde anudada a la cintura, rodeada de un paisaje natural.

La modelo había anticipado su ubicación en Grecia con otra publicación donde lucía un vestido verde menta y sandalias doradas durante una noche de verano.

El cariño de colegas y amigos

El cumpleaños de Schiffer no pasó desapercibido en el mundo de la moda. Christy Turlington y Donatella Versace le dedicaron mensajes llenos de afecto, mientras que Naomi Campbell compartió una foto retro en sus historias con un cálido saludo. Su hija Clementine también se sumó a la celebración con un mensaje emotivo: “A la mujer más agraciada del mundo. Feliz cumpleaños, mamá”.

Una vida tranquila en Londres

Lejos de las pasarelas que la consagraron como leyenda, Claudia Schiffer lleva más de dos décadas viviendo en Londres junto a su esposo, el productor Matthew Vaughn, y sus tres hijos: Caspar (22), Clementine (20) y Cosima (15). Aunque ya retirada de la moda, realiza trabajos esporádicos y dedica gran parte de su tiempo a su pasión por la cerámica y la porcelana, disciplina en la que incluso ha colaborado con marcas internacionales como Vista Alegre y Bordallo Pinheiro.

Rivalidad con Valeria Mazza

El año pasado, Schiffer recordó con humor su histórica relación con la modelo argentina Valeria Mazza al publicar una foto en blanco y negro de ambas jugando al ping pong, tomada por Peter Lindbergh. “Verano deportivo”, escribió la alemana, a lo que Mazza respondió con ironía: “¡Vamos a terminar el juego! Solo decime cuándo y dónde”.

La postal reavivó recuerdos de una competencia que marcó los años dorados de ambas en las pasarelas. “Siempre hubo tensión entre nosotras. Las pasarelas pueden ser un lugar competitivo”, admitió Mazza en su documental Un sueño dorado, estrenado en 2023 por Paramount+.