Fuentes recibió en el salón de acuerdos a comerciantes del microcentro

Funcionarios municipales acompañaron a la jefa comunal en la reunión.

Hoy 21:17

La intendente, Ing. Norma Fuentes, se reunió en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital a un grupo de comerciantes del microcentro de la ciudad con quienes abordó temas inherentes a la actividad y al trabajo conjunto con la comuna.

Acompañada por los secretarios de Obras Públicas, Jorge Vila y de Economía, Anabel Arce, la jefa comunal recibió a María José Basbús, Sebastián Nader, Pablo Velloso y Nicolás Brizuela.

El encuentro se desarrolló en el marco del trabajo articulado y de diálogo que mantiene la Municipalidad con diferentes entidades y asociaciones de la ciudad.