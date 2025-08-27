Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 AGO 2025 | 20º
X
Locales

Fuentes recibió en el salón de acuerdos a comerciantes del microcentro

Funcionarios municipales acompañaron a la jefa comunal en la reunión.

Hoy 21:17

La intendente, Ing. Norma Fuentes, se reunió en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital a un grupo de comerciantes del microcentro de la ciudad con quienes abordó temas inherentes a la actividad y al trabajo conjunto con la comuna.

Acompañada por los secretarios de Obras Públicas, Jorge Vila y de Economía, Anabel Arce, la jefa comunal recibió a María José Basbús, Sebastián Nader, Pablo Velloso y Nicolás Brizuela.

El encuentro se desarrolló en el marco del trabajo articulado y de diálogo que mantiene la Municipalidad con diferentes entidades y asociaciones de la ciudad.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Evacuaron de urgencia a la comitiva: piedrazos y tensión en la caravana de Milei en Lomas de Zamora
  2. 2. Arrancó la venta directa de celulares y televisores vía courier desde Tierra del Fuego
  3. 3. Un motociclista resultó herido en un violento choque con un remis en Av. Núñez del Prado
  4. 4. Video: un joven torero murió en su debut tras ser corneado por un toro de casi 700 kilos
  5. 5. En medio del escándalo por los audios de Spagnuolo, Francos cruzó a la oposición: "Indigna que se disfracen de escoltas de la moral"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT