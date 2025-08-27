Un jubilado murió al cortarse la pierna con una motosierra mientras podaba un árbol

La víctima tenía 86 años y se encontraba realizando trabajos de jardinería. Su hijo lo encontró tirado en el patio, ya sin vida.

Un árbol, una motosierra y una tragedia. Un jubilado de 86 años murió este miércoles por la tarde en un accidente doméstico ocurrido en su casa de Lisandro Olmos, en el partido de La Plata, mientras realizaba tareas de poda en el patio. La escena que encontró su hijo al llegar a la vivienda lo dejó sin palabras.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle 46, entre 304 y 305, y fue reportado por un llamado al 911 que movilizó a personal del Subcomando Oeste.

El hombre fue identificado como Atilio Mario Driussi y vivía en el lugar. Su cuerpo fue hallado por su hijo, Daniel, quien contó a los agentes que al llegar al domicilio encontró a su padre tendido boca abajo en el patio, sin signos vitales y con una extensa mancha de sangre bajo su cuerpo. Al moverlo, notó que tenía un corte profundo en la pierna izquierda, a la altura de la ingle.

A unos metros de distancia, los policías encontraron una motosierra y también una amoladora de mano con disco de corte para madera, ambas con manchas de sangre. Junto a ellas, había varias herramientas más esparcidas por el piso.

No se detectaron signos de violencia ni faltantes en la propiedad, lo que aleja, por el momento, cualquier hipótesis vinculada a un hecho delictivo.

La víctima “tenía una pierna desgarrada, al lado de una motosierra”, lo que apunta a un accidente doméstico mientras manipulaba la herramienta. Fue un amigo del hijo quien, tras recibir el llamado de Daniel, se comunicó con el servicio de emergencias para dar aviso de la situación.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8, encabezada por el fiscal Martín Almirón, del Departamento Judicial de La Plata. El funcionario ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia y dispuso las actuaciones correspondientes.

Mientras avanzan las pericias, la causa se investiga como “Averiguación causales de muerte”. Los resultados de la autopsia buscarán determinar si el corte mortal fue provocado por la motosierra, por la amoladora u otra herramienta de corte que se encontraba en el lugar.