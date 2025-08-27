Detienen a una catequista por golpear salvajemente a su hijo de 8 años: fue denunciada por su propio hermano

Un aberrante caso de violencia intrafamiliar salió a la luz luego de que un hombre denunciar a su hermana por las salvajes golpizas que le propinaba a su hijo de 8 años. Detalles indignantes de la denuncia.

Hoy 22:07

La comunidad santiagueña quedó sumida en la sorpresa y la indignación al trascender un caso de extrema violencia a la que era sometido un niño de tan solo 8 años por parte de su madre.

La agresora, una joven catequista de 33 años, fue denunciada por su propio hermano en la policía, por una sucesión de episodios sumamente violentos en los que castigaba a su hijo de múltiples formas.

Según consta en la denuncia, la mujer acostumbraba golpear al niño con un cinto, con palos de escoba, lo escupía, lo obligaba a arrodillarse en maíz y lo amenazaba con cortarle la lengua si contaba a alguien sobre estos aberrantes hechos. El niño, producto del miedo, perdía el control de su esfínter y la madre lo obligaba a que comiera su propio excremento.

Actualmente, la mujer se encuentra detenida y pesa sobre ella la imputación por “lesiones leves calificadas por el vínculo y amenazas”, por lo que permanecería detenida al menos 15 días más.

El tío del niño también habló con la policía y relató que el día anterior llegó a su casa, en la que convive con su hermana y su hijo, y encontró al menor llorando. Al preguntarle, el niño le contó a su tío que su madre había salido a la iglesia, pero que antes lo había golpeado y, entre lágrimas, le pidió ayudara.

Cuando el niño fue examinado por el personal médico, quienes aseguraron que el niño presentaba signos de golpes con un cinto o correa en gran parte del cuerpo.

Al ser indagado por la Justicia, el tío del niño relató que este tipo de maltrato era habitual. El niño era constantemente sometido a golpizas y maltratos por parte de su madre, por lo que el hombre decidió grabar con su celular estos momentos, que luego sirvieron a la justicia como prueba de los hechos.