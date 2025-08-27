Ricardo Daives cuestionó la falta de respuestas del Gobierno Nacional en Diputados: “Decepcionó nuevamente”

El Diputado Nacional fue entrevistado en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama.

Hoy 22:06

El diputado nacional Ricardo Daives se refirió en una entrevista con el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama a la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados. El legislador santiagueño sostuvo que la sesión evidenció “una vez más la falta de respuestas valederas de un gobierno que solo justifica lo injustificable”.

Daives señaló que distintos bloques opositores, entre ellos el propio, decidieron retirarse del recinto por considerar “inoficiosa” la exposición del funcionario nacional. “No se explicó nada de lo que preocupa a los argentinos: ni el escándalo cripto, ni la situación de los jubilados, ni la problemática de la discapacidad, que es tratada de manera cruel y superficial”, advirtió.

En ese marco, el legislador sostuvo que el Gobierno nacional “decepcionó nuevamente” al no ofrecer explicaciones claras sobre los hechos que involucran a distintas áreas de gestión. También cuestionó que se plantee enviar respuestas por escrito: “Eso es una barbaridad. Los funcionarios tienen la obligación de dar la cara y aclarar la situación en el Congreso”.

Finalmente, Daives se refirió a la agresión sufrida por el presidente Javier Milei en un acto en Lomas de Zamora y rechazó enfáticamente la violencia política. “La democracia siempre es conflicto, pero ese conflicto se resuelve en base al diálogo y el debate de ideas. Nunca con agresiones. Ese es el camino para mejorar la vida de los argentinos”, subrayó.