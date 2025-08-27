Mal día para los argentinos en el US Open: quedaron eliminados Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña

El platense perdió ante el checo Jiri Lehecka y se despidió del torneo. Más tarde, el marplatense cayó ante el británico Cameron Norrie. Francisco Cerúndolo es el único tenista del país que sigue en competencia.

Hoy 23:02

Hubo dos eliminaciones de tenistas argentinos este miércoles en el US Open: Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña se despidieron del torneo en la segunda ronda. De esta manera, Francisco Cerúndolo es el único representante del país que sigue en competencia.

Etcheverry (59° del ranking ATP) no pudo con Lehecka, actual número 21 del mundo, que se impuso por 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4. El historial entre ambos en el circuito quedó igualado 2-2.

En tanto, el marplatense Comesaña (54°) batalló, pero no pudo con el británico Cameron Norrie. El actual 35° del mundo se impuso en cuatro sets por 7-6, 6-3, 6-7 y 7-6. Fue el primer cruce entre ambos.

El marplatense llegaba en un gran momento, tras superar en primera ronda al joven local Alex Michelsen y con la confianza de haber sumado grandes victorias a lo largo de la temporada.

Más de esta derrota, Comesaña atraviesa un 2025 que lo consolidó en el circuito. Fue semifinalista en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde sorprendió al eliminar al alemán Alexander Zverev. Además, llegó hasta los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, un resultado histórico en su carrera.

Francisco Cerúndolo (19°) es la única esperanza que le queda a la legión argentina en el último Grand Slam del año. Este jueves, no antes de las 13.10, se medirá ante el suizo Leandro Riedi (435°) en busca del pase a la tercera ronda.