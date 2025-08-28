Fatalidad: dos jóvenes motociclistas murieron tras ser atropellados por un camión

Sucedió entre las localidades de Icaño y Real Sayana, en el departamento Avellaneda. Las víctima perdieron la vida en el acto.

Hoy 07:09

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de dos jóvenes motociclistas en el departamento Avellaneda. El siniestro ocurrió en la ruta que une a las localidades de Icaño y Real Sayana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes policiales, por causas que aún se investigan, la motocicleta en la que viajaban las víctimas impactó de frente contra un camión Mercedes Benz, conducido por Cristian José Escobar, de 47 años, domiciliado en Luján, provincia de Buenos Aires.

Tras el impacto, otro rodado de gran porte que circulaba detrás no logró frenar a tiempo y chocó desde atrás al primer camión, que se había detenido de golpe tras el siniestro inicial.

Personal de la Comisaría N° 55 de Icaño intervino en el lugar para llevar adelante las pericias correspondientes. Además, ambulancias y equipos de los puestos sanitarios de la zona trabajaron en la asistencia y traslado de los cuerpos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho.