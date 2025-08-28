El tiempo para este jueves 28 de agosto en Santiago del Estero: cielo despejado y una máxima de 27ºC

El SMN anticipa una jornada templada y agradable en la Madre de Ciudades.

Hoy 06:41

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana con cielo despejado y vientos leves del sector norte.

Hacia la tarde, cielo despejado, vientos del sector norte rotando al noreste, y una temperatura máxima que alcanzaría los 27ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el viernes se presentará con cielo algo nublado y ráfagas de vientos del sector norte, rotando al este hacia la tarde en una jornada en la que se anuncia una máxima de 30ºC.

