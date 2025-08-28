Anthony Ippolito interpretará a Sylvester Stallone en la biopic sobre la creación de Rocky

El actor de The Offer dará vida a Stallone en I Play Rocky, el nuevo drama dirigido por Peter Farrelly que contará la inspiradora historia detrás del clásico del boxeo.

Hoy 07:47

El estudio Amazon MGM confirmó que Anthony Ippolito, conocido por interpretar a Al Pacino en la miniserie The Offer, será el encargado de dar vida a Sylvester Stallone en I Play Rocky, la película biográfica que narrará cómo se gestó la icónica cinta Rocky.

El proyecto estará bajo la dirección de Peter Farrelly, realizador de éxitos como Tonto y retonto y Loco por Mary. La película mostrará la determinación de Stallone para escribir y protagonizar la que se convertiría en una de las franquicias más famosas del cine.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la propia historia de Ippolito para obtener el papel refleja la de Stallone: el actor envió una audición no solicitada a los productores y logró impresionarlos lo suficiente para quedarse con el rol protagónico.

La trama retratará a un actor desconocido, con el rostro parcialmente paralizado y dificultades en el habla, que escribe un guion que Hollywood quiere comprar, pero que él se niega a vender a menos que le permitan protagonizarlo. Rechaza grandes ofertas de dinero y acepta trabajar por un salario mínimo para llevar adelante el proyecto. Finalmente, Rocky se convierte en el éxito de taquilla de 1976, con 10 nominaciones al Óscar y el premio a Mejor Película.

La producción de I Play Rocky estará a cargo de Tomy Emmerich y Christian Baha, con guion de Peter Gamble.