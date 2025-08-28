Elizabeth Banks protagonizará una miniserie sobre el caso judicial de Karen Read

La actriz interpretará a la mujer en el centro de uno de los procesos judiciales más mediáticos de Estados Unidos, en una producción de Prime Video y Warner Bros Television.

Hoy 07:59

Elizabeth Banks fue confirmada como la protagonista de la nueva miniserie que desarrollan Prime Video y Warner Bros Television sobre el infame caso judicial de Karen Read, un proceso que acaparó la atención nacional en Estados Unidos. La producción contará con Justin Noble como showrunner y guionista, y con David E. Kelley, creador de algunos de los dramas judiciales más exitosos de las últimas décadas, como productor ejecutivo.

La serie, basada en el podcast Karen de Law & Crime y Wondery, seguirá la historia de Karen Read, señalada por la muerte de su pareja, un oficial de policía de Boston encontrado sin vida en la nieve. El caso dividió a la opinión pública: algunos creían en su culpabilidad por asesinato, mientras que otros denunciaban un encubrimiento por parte de las autoridades.

Banks, reconocida por su versatilidad en cine y televisión, también será productora ejecutiva del proyecto a través de su compañía Brownstone. Esta no es la primera colaboración de la actriz con Prime Video: recientemente protagonizó The Better Sister, producción que le valió algunas de las mejores críticas de su carrera.

Con la participación de Wondery, Law & Crime y un equipo creativo de primer nivel, la miniserie buscará explorar la obsesión social con el true crime y la crisis de confianza en las instituciones, en una trama que combina drama judicial, misterio y crítica social.