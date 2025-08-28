River va por otro paso en la Copa Argentina ante Unión de Santa Fe en Mendoza

El equipo de Marcelo Gallardo pondrá todos los titulares para seguir en carrera en el certamen federal. Se miden desde las 21:15 en el Malvinas Argentinas.

Hoy 08:09

River Plate quiere seguir firme en todos los frentes y este jueves, desde las 21.15, enfrentará a Unión de Santa Fe en el Malvinas Argentinas de Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina. Con la mente puesta también en la Copa Libertadores, donde enfrentará a Palmeiras en cuartos, y siendo líder de la Zona B del Torneo Clausura pese al empate con Lanús, el equipo de Marcelo Gallardo apuesta a poner lo mejor que tiene disponible para no dejar pasar la chance de avanzar.

El Millonario dejó en el camino a Ciudad de Bolívar (2-0) y San Martín de Tucumán en instancias previas, y ahora afrontará su primer cruce ante un rival de Primera División. Para este encuentro, Gallardo recupera a todos sus titulares y, por primera vez, podría utilizar el tridente ofensivo Maximiliano Salas - Sebastián Driussi - Facundo Colidio. Además, Giuliano Galoppo mantendría su lugar en el mediocampo tras ser de lo más destacado ante Lanús.

Por su parte, Unión llega con confianza tras eliminar a Colegiales (3-1) y dar el golpe ante Rosario Central en los penales. El equipo de Leonardo Madelón, que se mantiene en puestos de clasificación en el Torneo Clausura, buscará sorprender a River y meterse entre los ocho mejores del torneo más federal del país.

Probable formación de River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Probable formación de Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.