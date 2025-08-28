Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 AGO 2025 | 22º
X
Somos Deporte

En vivo: River va por otro paso en la Copa Argentina ante Unión de Santa Fe en Mendoza

El equipo de Marcelo Gallardo pondrá todos los titulares para seguir en carrera en el certamen federal. Se miden desde las 21:15 en el Malvinas Argentinas.

Hoy 22:42
River Unión de Santa Fe

River Plate quiere seguir firme en todos los frentes y este jueves, desde las 21.15, enfrentará a Unión de Santa Fe en el Malvinas Argentinas de Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina. Con la mente puesta también en la Copa Libertadores, donde enfrentará a Palmeiras en cuartos, y siendo líder de la Zona B del Torneo Clausura pese al empate con Lanús, el equipo de Marcelo Gallardo apuesta a poner lo mejor que tiene disponible para no dejar pasar la chance de avanzar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente en Ruta 34: identificaron a los dos jóvenes que murieron tras chocar con un camión
  2. 2. Falleció el joven que cayó desde la terraza de un edificio en el Bº Ramón Carrillo
  3. 3. “La gente dice que es el almamula”: la palabra del dueño del campo donde aparecen animales mutilados
  4. 4. Fatalidad: dos jóvenes motociclistas murieron tras ser atropellados por un camión
  5. 5. Una propuesta de casamiento sorprendió en pleno partido de básquet en el club Almirante Brown
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT