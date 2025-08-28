En vivo: River va por otro paso en la Copa Argentina ante Unión de Santa Fe en Mendoza

El equipo de Marcelo Gallardo pondrá todos los titulares para seguir en carrera en el certamen federal. Se miden desde las 21:15 en el Malvinas Argentinas.

Hoy 22:42

River Plate quiere seguir firme en todos los frentes y este jueves, desde las 21.15, enfrentará a Unión de Santa Fe en el Malvinas Argentinas de Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina. Con la mente puesta también en la Copa Libertadores, donde enfrentará a Palmeiras en cuartos, y siendo líder de la Zona B del Torneo Clausura pese al empate con Lanús, el equipo de Marcelo Gallardo apuesta a poner lo mejor que tiene disponible para no dejar pasar la chance de avanzar.

