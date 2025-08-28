Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 AGO 2025 | 4º
X
Policiales

Tragedia en Pellegrini: hallaron sin vida a un hombre en un paraje rural

Su esposa lo encontró tendido en el suelo, a pocos kilómetros de su vivienda en Puesto del Medio.

Hoy 08:11
Foto Archivo.

Un hecho conmocionó este miércoles al departamento Pellegrini, cuando un hombre de 56 años fue hallado sin vida en una zona rural. El hallazgo se produjo alrededor de las 13.50 en el paraje Puesto del Medio, jurisdicción de la Subcomisaría Las Delicias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima fue identificada como Garnica, quien en horas de la mañana había salido al monte a realizar tareas de trabajo. Su esposa, Ledesma (51), relató que al notar que no regresaba decidió salir a buscarlo, encontrándolo a unos tres kilómetros del domicilio, tendido en el suelo junto a sus herramientas.

Según el testimonio de la mujer, Garnica no sufría enfermedades diagnosticadas, aunque padecía problemas de adicción al alcohol.

Hasta el lugar llegó el médico policial Roberto Mobane Pedraza, quien realizó las primeras pericias médicas. La fiscal de turno, Celia Mussi, ordenó la presencia de personal de criminalística y la intervención del médico forense para establecer las causas del deceso, que aún se investigan.

TEMAS Departamento Pellegrini

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con goles de Messi, Inter Miami se impuso ante Orlando City y jugará la final de la Leagues Cup
  2. 2. Accidente en Ruta 34: identificaron a los dos jóvenes que murieron tras chocar con un camión
  3. 3. Fatalidad: dos jóvenes motociclistas murieron tras ser atropellados por un camión
  4. 4. Jorge Newbery se quedó con el duelo ante Quimsa en el inicio del Pre-Federal “60 años de Canal 7”
  5. 5. Claudia Schiffer celebró sus 55 años con postales en traje de baño y deslumbró a sus seguidores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT