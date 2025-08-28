Tragedia en Pellegrini: hallaron sin vida a un hombre en un paraje rural

Su esposa lo encontró tendido en el suelo, a pocos kilómetros de su vivienda en Puesto del Medio.

Hoy 08:11

Un hecho conmocionó este miércoles al departamento Pellegrini, cuando un hombre de 56 años fue hallado sin vida en una zona rural. El hallazgo se produjo alrededor de las 13.50 en el paraje Puesto del Medio, jurisdicción de la Subcomisaría Las Delicias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima fue identificada como Garnica, quien en horas de la mañana había salido al monte a realizar tareas de trabajo. Su esposa, Ledesma (51), relató que al notar que no regresaba decidió salir a buscarlo, encontrándolo a unos tres kilómetros del domicilio, tendido en el suelo junto a sus herramientas.

Según el testimonio de la mujer, Garnica no sufría enfermedades diagnosticadas, aunque padecía problemas de adicción al alcohol.

Hasta el lugar llegó el médico policial Roberto Mobane Pedraza, quien realizó las primeras pericias médicas. La fiscal de turno, Celia Mussi, ordenó la presencia de personal de criminalística y la intervención del médico forense para establecer las causas del deceso, que aún se investigan.