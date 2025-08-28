Chaco: pusieron tras las rejas al llamado “Rey de los inhibidores”

La Policía de Resistencia detuvo a un hombre de 51 años, acusado de múltiples robos con inhibidores de señal. El operativo se realizó tras una investigación que lo vinculó con el hurto de más de 700 mil pesos y pertenencias personales de una joven.

Hoy 08:10

La Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco informó la detención de Roberto Carlos Sabadini (51), conocido en el ambiente delictivo como el "Rey de los inhibidores", acusado de protagonizar una seguidilla de robos bajo esta modalidad en la capital chaqueña.

El operativo se llevó a cabo en la noche del miércoles en una vivienda ubicada en calle Araza al 1400, Villa El Oeste, luego de tareas de inteligencia y vigilancia discreta realizadas por personal del Departamento de Estrategias y Técnicas Investigativas Metropolitanas, se informó desde la fuerza policial.

Según lo informado por Diario Norte de Chaco, El hecho que terminó de incriminarlo ocurrió el 17 de agosto, cuando Malena Ayelén Palacios (28) denunció el robo de pertenencias de su vehículo Nissan Kicks mientras realizaba compras en una carnicería de la avenida Wilde y calle Catamarca. Al revisar las cámaras de seguridad, se observó cómo un hombre utilizaba un inhibidor para evitar el cierre automático del auto y sustraer del interior una riñonera, objetos personales, una caja de postres y la suma de $729.000 en efectivo.

Tras cotejar las imágenes, efectivos reconocieron al autor como Sabadini, quien ya contaba con antecedentes por delitos similares. Finalmente, fue detenido cuando salía de la vivienda para abordar un automóvil. El jefe de la Policía del Chaco, comisario general (R) Fernando Romero, celebró el resultado del operativo y afirmó: "Cayó el Rey de los inhibidores". Sabadini fue trasladado a la Comisaría Segunda Metropolitana, donde quedó a disposición de la Justicia.