Accidente en Ruta 34: identificaron a los dos jóvenes que murieron tras chocar con un camión

Se trata de Rodrigo Sánchez, de 22 años, y Osvaldo Leonel “Ovita” Ulloa, de 16, quien integraba las divisiones inferiores del club Atlético Icaño.

Hoy 08:19

Las autoridades policiales confirmaron este jueves la identidad de las dos víctimas fatales del accidente registrado en la madrugada sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 543, entre Icaño y Real Sayana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los fallecidos fueron identificados como Rodrigo Sánchez, de 22 años, domiciliado en el barrio Matadero de Real Sayana, y Osvaldo Leonel Ulloa, de 16 años, conocido como “Ovita”, joven futbolista que integraba las divisiones inferiores del club Atlético Icaño.

El siniestro ocurrió cuando ambos circulaban a bordo de una motocicleta Yamaha YBR 125 cc y, por causas que se investigan, impactaron de frente contra un camión Mercedes Benz conducido por Escobar, de 47 años, oriundo de Buenos Aires, quien se dirigía desde General Rodríguez hacia Tucumán.

La tragedia generó profundo pesar en la comunidad de Icaño, donde los adolescentes eran muy queridos. Ulloa se preparaba para disputar la final de fútbol frente a Pinto el próximo domingo, ilusión que quedó trunca por el accidente que enlutó a toda la localidad.