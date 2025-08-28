"Una cosa es discutir apasionadamente y otra es la violencia, es peligroso"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama, tras las agresiones que sufrió Javier Milei durante la jornada de ayer.

Hoy 08:24

El licenciado Osvaldo Granados se refirió este jueves en su columna para Radio Panorama a la creciente tensión política en el país, marcando una diferencia entre el debate apasionado y la violencia. “Acerca de las agresiones a Milei, una cosa es discutir apasionadamente y otra es la violencia, que es un paso más adelante y es peligroso, porque termina mal. Además, Lomas de Zamora al igual que La Matanza son reductos muy fuertes del kirchnerismo”, afirmó.

En el plano económico, Granados analizó la renovación de la deuda y el movimiento del dólar, señalando que “ayer se renovó todo con una tasa alta, pero además se llevaron un billón de pesos más. De alguna forma, al ver lo que se viene durante los próximos dos meses, que serán mucho más políticos, el dólar bajó tras acusar el golpe”.

El columnista también destacó las declaraciones del Secretario de Política Económica de la Nación Argentina José Luis Daza, quien aseguró que tras las elecciones “se abre el mercado internacional” y que era necesario retirar pesos de la calle para calmar la incertidumbre. “La suba de tasas es un ansiolítico para el mercado. Para el RIGI están aprobadas las inversiones, pero los dólares no aparecieron”, recordó Granados, citando la desconfianza del sector financiero internacional tras las frustradas expectativas del gobierno de Macri.

Por último, Granados dejó un mensaje a la gente común: “Les diría que no se les ocurra endeudarse ni pagar el mínimo de la tarjeta. Si hay que cambiar algunos dólares para limpiar algunos gastos, que lo hagan”.