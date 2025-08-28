Santiago se prepara para la 15° Feria Provincial del Libro con una agenda cultural de primer nivel

El evento se desarrollará del 24 al 28 de septiembre en el Fórum y el CCB.

Hoy 08:42

Con el objetivo de revalorizar la cultura y la educación como pilares de la sociedad, Santiago del Estero vivirá la 15° edición de la Feria Provincial del Libro. El encuentro se llevará a cabo entre el 24 y el 28 de septiembre en dos sedes tradicionales: el Centro de Convenciones Fórum y el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), este último destinado a propuestas para los más chicos.

Organizada por el Gobierno de la provincia en conjunto con la Fundación El Libro, la feria reunirá a escritores, editoriales y referentes de la cultura local y nacional, consolidando a Santiago como una de las provincias más comprometidas con la promoción de la lectura y la formación educativa.

La apertura contará con la presencia de la reconocida escritora Liliana Hecker, mientras que entre los invitados destacados figuran Claudia Romero, de la Universidad Torcuato Di Tella, quien presentará su libro Liderazgo Educativo; y Fabio Grementieri y Claudia Shmidt, que traerán la obra Arquitectura, Educación y Patrimonio, un recorrido por edificios emblemáticos de Santiago del Estero como el Colegio Nacional “Absalón Rojas”.

Además, se confirmó la continuidad del programa “Chequelibro”, una herramienta impulsada por el Gobierno provincial para que los estudiantes puedan acceder a libros de su interés, promoviendo la formación de nuevos lectores.