Francos sobre el caso Spagnuolo: “El Presidente no debió haber confiado en él”

El jefe de Gabinete habló tras la salida del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Hoy 08:40

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este jueves a la crisis desatada por la filtración de audios en los que el ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, denunció supuestos pedidos de coimas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En declaraciones radiales, Francos aseguró que “el Presidente Javier Milei no debió haber confiado en Spagnuolo”, y confirmó que el funcionario fue desplazado de su cargo. Asimismo, reconoció que existieron visitas a la Quinta de Olivos, aunque evitó dar mayores precisiones.

Consultado sobre los nombres que aparecen en la causa, el jefe de Gabinete respaldó a Eduardo “Lule” Menem, uno de los señalados en los audios. “Tengo la seguridad de que no tiene absolutamente nada que ver”, remarcó.

Francos también apuntó contra la oposición: “Cuando uno ve que en 24 horas aparecen los audios en un canal de streaming absolutamente pagado para ser opositor al Gobierno, horas antes de que se trate el proyecto de discapacidad, y hay un diputado (Leandro Santoro) que hace un discurso encendido y preparado y (Gregorio) Dalbón presenta la denuncia penal, habla de que es una operación armada por el kirchnerismo”, sentenció.

Mientras tanto, el presidente Milei endurece su discurso en busca de retomar la iniciativa política y prepara una ofensiva judicial contra Spagnuolo, con el objetivo de frenar el impacto institucional de la denuncia.