Intentó auxiliar a las víctimas de un choque y terminó internada tras ser embestida por un toro

El insólito y peligroso hecho se registró este jueves en Santa Fe.

Hoy 08:46

Este jueves, un choque tuvo lugar en la ruta 174, en el puente Rosario-Victoria. Un utilitario y un camión que trasladaba ganado protagonizaron el siniestro, que conllevó el corte transitorio del tránsito en la traza.

En el lugar, una joven de 17 años bajó de su vehículo para ayudar a los accidentados y fue embestida por un toro.

Por las lesiones que le ocasionó el animal, la adolescente debió ser trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) para la realización de curaciones y estudios médicos.