Realizarán una jornada por el Día del Niño en el Club San Martín de Termas de Río Hondo

La Asociación de Fomento Comunal “El Buen Samaritano” organizará este sábado 30 de agosto una jornada especial, donde más de mil niños podrán disfrutar de actividades recreativas y celebraciones por su día.

Hoy 09:00

La Asociación de Fomento Comunal “El Buen Samaritano” anunció que este sábado 30 de agosto se llevará a cabo una jornada especial por el Día del Niño en el Club San Martín de Termas de Río Hondo. La actividad está destinada a más de mil chicos de la ciudad, en especial a quienes provienen de familias de bajos recursos.

El encuentro se desarrollará de 12 a 15 horas y contará con juegos, actividades recreativas y propuestas pensadas para que los más pequeños disfruten de una tarde diferente.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es generar un espacio de alegría y unión comunitaria, fortaleciendo los lazos sociales y acompañando a la infancia en su día.

La iniciativa se enmarca en el trabajo solidario que la asociación realiza de manera permanente en beneficio de las familias de la zona.

