Messi confirmó que jugará su último partido oficial en Argentina contra Venezuela

La Pulga dio a entender que el duelo ante la Vinotinto en el Monumental podría ser su último partido de Eliminatorias en el país.

Hoy 09:52

El final de Lionel Messi como integrante de la Selección Argentina de fútbol comienza a estar cada vez más cerca y eso se nota en las ganas de la gente de ir al estadio Monumental dentro de una semana. Sin que haya dicho si finalmente jugará o no la Copa del Mundo que se disputará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, el 10 sí confirmó en las últimas horas que el jueves 4 de septiembre, ante Venezuela, jugará su último partido oficial de local en las Eliminatorias Sudamericanas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, dijo el capitán tras el triunfo de Inter Miami ante Orlando por las semifinales de la Leagues Cup en una entrevista con Apple TV.

“Por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, cerró el astro argentino.

La entrevista televisiva, en el campo de juego del Chase Stadium de Fort Lauderdale, se hizo apenas unos minutos después de que Messi deslumbrara con dos goles en el partido del Inter Miami contra Orlando City. El juego terminó 3-1 y convirtió al equipo rosado en finalista de la Leagues Cup.

Lo que viene para la Selección

Ya clasificados al Mundial 2026, lo que resta es la doble fecha FIFA. El jueves 4/9 de local ante Venezuela en el estadio Monumental a partir de las 20.30, y luego el martes 9/9 visitando a Ecuador desde las 20.

Tras el próximo mundial, la actividad oficial volverá en 2027 con el inicio de las Eliminatorias rumbo a 2030. Ese torneo será organizado en conjunto por Argentina, España, Marruecos y Portugal. El debut del equipo nacional está previsto en nuestro país.