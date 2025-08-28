Ingresar
Morena Rial apuntó contra Melody Luz y sumó a Alex Caniggia a la pelea: “No paraba de mandarme fotos”

La hija de Jorge Rial disparó duras acusaciones en Instagram, en medio del cruce mediático con la bailarina.

Hoy 09:57
Caniggia y Rial

La guerra mediática entre Morena Rial y Melody Luz sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Tras los mensajes cruzados y las críticas de la bailarina en LAM (América), la hija de Jorge Rial decidió responder a través de sus redes sociales con fuertes declaraciones que no solo tuvieron como blanco a Melody, sino también a su pareja, Alex Caniggia.

En una historia de Instagram, More lanzó una dura acusación: “Melody, por qué no hablás mejor de cómo dejabas a tu hija con el gorreado mientras te ibas a encamar con el cocinero”, escribió, en referencia a Santiago del Azar, con quien la bailarina habría tenido un breve romance.

Pero Morena fue más allá e involucró directamente al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. “Tu gorreado se cansó de mandarme fotos”, disparó, sumando un emoji de burla al mensaje.

El enfrentamiento entre ambas no parece tener tregua. Mientras Melody Luz respondió a las acusaciones anteriores tildando a Morena de “chorra y mentirosa”, la mediática volvió a la carga con munición pesada, encendiendo aún más la polémica en el mundo del espectáculo.

