Cáritas Santiago del Estero celebró el Día de las Infancias bajo el programa “Plantamos Banderas por la Infancia”

En el marco del programa nacional “Plantamos Banderas por la Infancia”, Cáritas Santiago del Estero celebró el Día de las Infancias con una gran jornada festiva realizada el domingo 24 de agosto en el Gimnasio Municipal de la ciudad de La Banda.

El encuentro reunió a niños y familias en un espacio de juego, música y alegría, reafirmando el compromiso de Cáritas con la promoción de la infancia como tiempo sagrado y de derecho a crecer en entornos seguros, solidarios y llenos de oportunidades.

Gracias al trabajo articulado y al apoyo de la Municipalidad de La Banda, del intendente Roger Nediani y de Matías Nediani, fue posible realizar este festejo, así también permitió contar con el espacio del gimnasio municipal para llevar adelante la celebracion.

La jornada contó con la animación de Yanarcas, que llenó de juegos y diversión el evento, y la participación solidaria de Nicolás Argañaraz, Carolina Montenegro, el Dr. Scabuzzo, Cintia Díaz –quien realizó la ornamentación– y María Julia Toledo, quien acompañó la organización y con donaciones.

Desde Cáritas Santiago del Estero agradecen a cada persona, institución y voluntario que hizo posible esta celebración. El Día de las Infancias es también un recordatorio de que todos tenemos la responsabilidad de cuidar, proteger y acompañar a los más pequeños en su camino de crecimiento y desarrollo.